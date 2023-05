Trailer voor The Man in the High Castle S2 • Nieuws • 11-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Marilyn Monroe zingt voor Adolf Hitler en niet voor John F. Kennedy in de trailer van het tweede seizoen van The Man in the High Castle. Vanaf 16 december te zien op Amazon Prime

The Man in the High Castle speelt zich af in een alternatieve toekomst, waarin de nazi’s de oorlog hebben gewonnen en de wereldwijde machtsverhoudingen compleet anders liggen; de voormalige Verenigde Staten zijn inmiddels voor een groot deel in handen van de Duitsers en de Japanners. In het tweede seizoen vraagt Juliana (Alexa Davalos) asiel aan in het door de nazi’s bezette deel van Amerika, waarna ze oog in oog komt te staan met John Smith (Rufus Sewell). De originele pilot voor The Man in the High Castle is nog altijd de best bekeken pilot die Amazon ooit heeft uitgebracht en na de positieve ontvangst van het eerste seizoen, zijn de verwachtingen voor de tweede reeks hooggespannen. Bedenker Frank Spotnitz ( The X-Files ) is niet langer de showrunner van de serie, maar blijft achter de schermen nog wel betrokken als producent.

The Man in the High Castle is gebaseerd op het gelijknamige boek van Philip K. Dick. Zijn boeken leverden eerder al speelfilms als Blade Runner , Total Recall en Minority Report op. Blade Runner -regisseur Ridley Scott is eveneens bij The Man in the High Castle betrokken als producent. Scott produceert ook de aankomende Blade Runner -sequel, getiteld Blade Runner 2049. Die film wordt geregisseerd door Denis Villeneuve ( Prisoners, Sicario ) en verschijnt op 5 oktober 2017 in de bioscoop.