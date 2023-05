Trailer: de verfilming van mangastrip Death Note

In de nieuwe Death Note-film van Netflix gaan een heleboel mensen op mysterieuze wijze dood.

De mangastrip Death Note werd al eerder bewerkt tot een animatieserie, die je momenteel ook bij Netflix kunt bekijken. Het verhaal draait om een middelbare scholier die in het bezit komt van een magisch notitieboek dat toebehoorde aan de God des Doods. De dragers van alle namen die hij erin opschrijft, komen binnen korte tijd om het leven. In de verfilming is de handeling verplaatst naar Amerika.

De hoofdrol in Death Note wordt gespeeld door Nat Wolff (The Fault in Our Stars). Bijrollen zijn er voor Margaret Qualley ( The Leftovers ), Keith Stanfield (Dope) en Shea Whigham (Boardwalk Empire). Willem Dafoe doet de stem van God des Doods Ryuk en Adam Wingard (The Guest, You’re Next, Blair Witch) tekende voor de regie. Death Note zou eerst een bioscoopfilm worden, maar na een aantal flops ontstond bij Warner Bros. koudwatervrees en nam Netflix het project over. De film verschijnt op 25 augustus.