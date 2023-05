Tom Cruise laat The Mummy ontwaken

Universal wil een ‘shared universe’ bouwen met al hun oude filmmonsters. Tom Cruise mag straks aftrappen met The Mummy.

De laatste reeks Mummy -films liep met een sisser (lees: Tomb of the Dragon Emperor ) af, maar met de toegevoegde starpower van Cruise hoopt de filmstudio weer op betere tijden. In de nieuwe reboot speelt de acteur een soldaat, die samen met zijn collega (Jake Johnson uit New Girl ) stuit op het graf van een ooit vanwege haar hebzucht vermoorde Egyptische prinses. En wanneer deze uit haar eeuwenlange slaap ontwaakt, moeten ze rennen voor hun leven. Het titelpersonage is deze keer dus vrouwelijk en wordt gespeeld door Sofia Boutella. Je kent de actrice als Jaylah uit Star Trek Beyond en als henchwoman Gazelle uit Kingsman: The Secret Service. Verder heeft The Mummy een bijrol voor de Nederlandse Marwan Kenzari, bekend van Flikken Maastricht en Wolf.