The Walking Dead S7 trailer toont Negan en nieuwkomer Ezekiel

Vanuit Comic-Con in San Diego blijven er maar nieuwe trailers binnenkomen. Tijdens het panel van The Walking Dead werden de fans getrakteerd op de eerste beelden uit het zevende seizoen van de AMC-serie. De trailer is nu ook door FOX – dat The Walking Dead op verschillende plekken in Europa uitzendt – online gezet.

Het filmpje opent met een recap van de cliffhanger van het vorige seizoen, maar geeft uiteraard nog geen antwoord op de vraag wie uiteindelijk het slachtoffer van Negan (Jeffrey Dean Morgan) is geworden. Wel is er een eerste blik op King Ezekiel, gespeeld door Khary Payton. Ezekiel is de leider van The Kingdom en heeft – net als in de comics - een tijger als metgezel. Hij is wat huiverig om in zee te gaan met voor hem onbekende overlevenden, maar zijn haat voor Negan zorgt ervoor dat hij toch aan de kant van Rick Grimes (Andrew Lincoln) gaat staan. The Walking Dead gaat eind oktober in Nederland weer verder op FOX.