The Vampire Diaries S07 vanaf vandaag op Netflix

Vandaag wordt het zevende seizoen van The Vampire Diaries toegevoegd aan het aanbod op Netflix.

Het nieuws werd gisteren vrij onverwacht door Netflix Nederland bekend gemaakt; alle 22 afleveringen van seizoen zeven zijn vanaf 31 augustus te streamen. Het zesde seizoen van The Vampire Diaries werd eind vorig jaar door Netflix aan het aanbod toegevoegd. Daarin nam de serie uiteindelijk afscheid van Nina Dobrev, die in het zevende seizoen niet langer te zien is. Er bestaat ook een achtste en laatste seizoen van de serie, dat in maart van dit jaar ten einde kwam op de Amerikaanse televisie. Dobrev had toen nog wel een speciaal gastoptreden in de allerlaatste aflevering. Ook de spin-off van The Vampire Diaries getiteld The Originals is bijna ten einde. De laatste reeks ( bekijk hier de trailer ) gaat begin 2018 van start. Ook de eerste vier seizoenen van The Originals staan in Nederland op Netflix.

The Vampire Diaries is afkomstig van Kevin Williamson (Scream, The Following) en Julie Plec. Wanneer ook het achtste seizoen in Nederland op Netflix verschijnt is niet bekend.