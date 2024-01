The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks: riooljournalistiek vol sensatiezucht HBO Max , Documentaire , Recensie • 05-01-2024 • leestijd 2 minuten • 4961 keer bekeken • bewaren

Natalia Grace, die in het eerste seizoen werd neergezet als een monster, neemt het woord in door ambiguïteit gedreven tweede deel van kwalijke reportagereeks.

‘Zie ik eruit als een monster?’ In The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks, krijgt adoptiekind Natalia Grace de kans om beweringen die in het eerste deel werden gemaakt te pareren. In The Curious Case of Natalia Grace was te zien hoe Grace in Oekraïne werd geboren en door Amerikanen Michael en Kristine Barnett werd geadopteerd. Michael Barnett beweert dat hun kind zich al snel begon te gedragen als een sociopaat, onder meer door met een mes in haar handen bij hun bed te staan. Kristine Barnett twijfelt aan de leeftijd van Grace. Is ze geboren in 2003? Na een rechtszaak wordt dat geboortejaar gewijzigd naar 1989.

Deze reportagereeks drijft dus op sensatiezucht, en vooral op ambiguïteit. De makers doen alsof ze vragen stellen maar strooien bewust zand in de ogen van de kijker. Het tweede deel is van hetzelfde laken een pak. Onderzoek wijst uit dat Grace daadwerkelijk een kind was toen ze werd geadopteerd, en dat het feit dat de Barnetts haar uiteindelijk aan haar lot overlieten - door haar in een appartement te plaatsen - een gruwelijke vorm van kindermishandeling is. Dat staat buiten kijf. Dus lijkt het alsof de makers toewerken naar een resolutie, door te tonen dat Grace nu gelukkig is bij haar nieuwe adoptieouders, Antwon en Cynthia Mans.

Maar dan neemt het verhaal aan het einde van het seizoen weer een gekke wending. En blijkt eens te meer: alle betrokkenen in deze serie zijn onbetrouwbaar. Dat komt niet als een verrassing, want de Barnetts hebben net als de familie Mans al eens bij Dr. Phil in de studio gezeten; ze zijn dol op de spotlights. Niettemin zal er een derde deel komen, waar ongetwijfeld opnieuw een colonne aan kijkers getuige van zal zijn. Maar is dit goede televisie? Nee, The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks valt in de categorie riooljournalistiek en is uitsluitend gemaakt voor de kijkcijfers, zonder aandacht voor het mentale welzijn van Grace en haar familie.