The Beach Boys: ontroerende anekdotes

In nauwgezet portret van beroemde popgroep vallen vooral de fijne gesprekken met de nog levende bandleden op.

Aan het begin van de jaren zestig zijn Amerikanen in de ban van het surfen. Een groep jongens uit het Zuid-Californische Hawthorne speelt naarstig in op deze gekte door The Beach Boys op te richten. Ironisch genoeg zijn bandleider Brian Wilson en zijn bandgenoten, waaronder z’n broers Dennis en Carl, geenszins fervente surfers. De groep wordt in de eerste akte van The Beach Boys ‘een echte Amerikaanse band' genoemd. Misschien hoort die misleiding als een vorm van marketing daar wel bij. Zie ook de cover van hun debuutplaat Surfin’ Safari uit 1962, waarop een foto prijkt met de bandleden op een bij het idyllische strand Paradise Cove geparkeerde jeep.

Aan het einde van de documentaire filmen de makers, Frank Marshall en Thom Zimny, de nog levende Beach Boys op diezelfde plek, die net als de muziek van de groep tot de verbeelding spreekt. Tussenin volgen de documentairemakers op lineaire wijze de pieken en dalen van de band: de doorbraak, de concurrentie met The Beatles, het feit dat Wilson het moeilijk vindt om eind jaren zestig aan te haken bij de hippies; bij de tegencultuur. Marshall en Zimny laten zien hoe The Beach Boys tegen die tijd uit zwang raken, om tien jaar later weer helemaal in de schijnwerpers te staan.

© Michael Ochs Archives / Getty Images

De laatste vijftig jaar, zoals zanger Mike Love voor de camera vertelt, is hun doelgroep aanzienlijk veranderd. Waar ze het voorheen van de jeugd moesten hebben, spreekt Love nu van ‘acht tot tachtig jaar’. Misschien wel logisch: de muziek van The Beach Boys klinkt niet per se oubollig, maar juist tijdloos. Onder meer dankzij die krachtige zangharmonieën, die in de film ook meermaals onder de loep worden genomen. En dat Wilson en de zijnen nooit echte surfers zijn geworden, moet je maar voor lief nemen. Misschien is dat ook wel tekenend voor de muziek van The Beach Boys, die vooral gaat om dromen van mooie dingen.

© Michael Ochs Archives / Getty Images

Vooral die boodschap brengen Marshall en Zimny voor het voetlicht, in een film die het niet van de (nogal keurige) vorm moet hebben, maar van de aandoenlijke anekdotes van de Beach Boys zelf.