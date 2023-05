The Americans S04: therapie en een dodelijk virus • Netflix , Recensie • 01-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het nieuwe seizoen (gisteren het slot van seizoen vier bij FX) zoomt in op de emotie achter de ijzeren KGB-gezichten van Philip en Elizabeth.

Anders dan in voorgaande seizoenen, wordt in het vierde seizoen van The Americans (over twee getrouwde KGB-agenten in Amerika) meer ingezoomd op de emotionele effecten die de missies op Philip (Matthew Rhys) en Elizabeth Jennings (Keri Russell) hebben. Het verhaal speelt zich af in een tijd waarin een (bio)nucleaire aanval reëel lijkt te zijn en bovendien de Jennings het dodelijke virus Lassa stelen.

Handige truc: schrijver Joseph Weisberg zet EST (de Erhard Seminars Training, populair in de jaren 70 en 80), in om de personages meer diepgang te geven. Waar wij voorheen slechts konden raden naar hun emoties, geeft vooral Philip ons nu een kijk in zijn zielenroerselen door naar de bijeenkomsten te gaan. Hij twijfelt of zijn toewijding aan de Sovjet Unie nog wel de juiste keuze is en lijkt te verlangen naar Verenigde Staten-individualisme. ‘Why are we here?’ vraagt hij. KGB-supervisor Handler Gabriel ziet dit ook en constateert: ‘Your heart isn’t in this for a long time.’ De twijfels leiden uiteindelijk tot een dramatische wending.

Elizabeth lijkt in dit seizoen meer patriottisch, maar ook bij haar zien we twijfels ontstaan wanneer zij iets moet doen wat haar nieuwe bron (een Aziatische-Amerikaan, met onnodig accent) pijn zal doen. Ook buiten haar werk om zien we een verandering in Elizabeth. Vorig seizoen wilde zij nog dat Paige (Holly Taylor) een agent zou worden, maar nu haar dochter blootgesteld wordt aan het gevaar van spionnenwerk en ongevraagde informatie aan haar rapporteert lijkt ze toch van gedachten te veranderen.

The Americans S04, vanaf 1 juni op Netflix

FX kwam in maart van dit jaar al met seizoen 5 ( recensie