Strong Island: Netflix’ nieuwe sterke true crime documentaire • Netflix , Recensie • 16-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Strong Island is een requiem voor de Afro-Amerikaan William Ford Jr., die in 1992 werd vermoord. De documentaire, waaraan tien jaar is gewerkt, belicht de vragen omtrent ras en rechtvaardigheid binnen Amerika.

Strong Island schijnt een licht op de moord van de ongewapende Afro-Amerikaan William Ford Jr., een 24-jarige leraar uit Long Island. Ford werd in 1992 doodgeschoten door de blanke Mark Reilly, een 19-jarige automonteur. Ford was naar de zaak gegaan na een geschil over een reparatie en confronteerde Reilly daarbij ook over een belediging tegen zijn moeder eerder op de dag. Het resulteerde in de moord, waarbij Ford het leven liet. Daarna haperde het onderzoek door een bevooroordeeld rechtssysteem, met gevolg dat Ford werd gezien als de hoofdverdachte in zijn eigen moordzaak. Een beslissing die de geliefden van Ford verscheurt. De documentaire is het regiedebuut van regisseur Yance Ford en tevens een persoonlijk project: Ford is namelijk de jongere broer van het slachtoffer.

Ford neemt de kijker mee in zijn moeders keuken om het leven en de plotselinge dood van zijn oudere broer te herdenken. De familie vertelt William’s verhaal middels tientallen familiefoto’s afwisselend in beeld gebracht door verweerde handen.

Strong Island belicht de vragen omtrent ras en rechtvaardigheid binnen Amerika. De documentaire is een confessie: de details van de moord en de nasleep zijn een mengeling van ongeloof, verdriet en boosheid. Ford geeft een breed verhaal over institutioneel falen - met name van het rechtssysteem - weer in een familiegeschiedenis.

Ford houdt de camera dicht gefocust op de gezichten van degenen die emotionele wonden hebben opgelopen die niet lijken te helen. Het effect is intens. De documentaire is geen reconstructie van wie William heeft vermoord, maar eerder het officieel vastleggen van het verdriet ter herinnering aan het slachtoffer die een rechtvaardig einde werd geweigerd. Het is wel opmerkelijk dat Ford ervoor heeft gekozen om essentiële getuigen niet te interviewen – er wordt ook geen verklaring gegeven voor hun afwezigheid.

Ford werkte meer dan tien jaar aan de documentaire die werd uitgebracht op de 25ste verjaardag van William’s dood. Strong Island draagt een emotioneel gewicht maar geeft het leven van William terug aan zijn familie.

Strong Island, vanaf 15 september op Netflix