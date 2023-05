Steven Spielberg werkt aan nieuwe Animaniacs • Nieuws • 01-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er zijn nieuwe afleveringen van Animaniacs in de maak. Steven Spielberg zou wederom aan boord zijn als producent.

Animaniacs werd in de jaren negentig door Spielberg ontwikkeld als een soort opvolger van de Looney Tunes- en Tiny Toons-tekenfilms van Warner Bros. De afleveringen bestonden uit korte sketches, met de broers Yakko en Wakko en hun zus Dot als rode draad. In de serie zetten de onhandelbare tekenfilmfiguren de studio van Warner Bros op zijn kop, waarbij ze zo’n beetje alles uit de popcultuur (films,series, muziek, commercials) op de hak namen. Andere populaire segmenten waren Slappy Squirrel, Goodfeathers (een maffia-parodie met duiven) en natuurlijk Pinky and the Brain, die ook een spin-off kregen. De stemmencast van Animaniacs kondigde onlangs een aantal live shows getiteld Animaniacs Live! aan, dus de kans dat ook zij straks weer terugkeren voor de reboot lijkt aanwezig.

Animaniacs is in Amerika ontzettend populair op Netflix en daardoor is het reboot-balletje weer beginnen te rollen. In Nederland was de serie vroeger te zien bij Telekids op RTL 4.