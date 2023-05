Star Wars Rebels S04: trailer en releasedatum

Disney gaf een nieuwe trailer vrij voor het vierde seizoen van Star Wars Rebels.

De voor een Emmy genomineerde animatieserie trapt op 16 oktober af met een extra lange aflevering. Rebels is gebaseerd op de Star Wars-saga van George Lucas. Het verhaal speelt zich af tussen de gebeurtenissen uit Revenge of the Sith en A New Hope in en volgt de rebellen die het opnemen tegen het keizerrijk. De serie bevat verschillende verwijzingen naar de meest recente Star Wars-film Rogue One , die momenteel te bekijken is op Netflix. Zo is acteur Forest Whitaker in de serie te horen als een jongere versie van zijn Rogue One-personage Saw Gerrera. Er is dit seizoen tevens een bijrol weggelegd voor Warwick Davis, die in Return of the Jedi nog gestalte gaf aan de schattige Ewok Wicket. Dit keer is hij echter te horen als de slechte Rukh, een moordenaar in dienst bij Admiral Thrawn.