South Park S21E01: Trump als grote afwezige

De makers van South Park hadden zich vorig seizoen aardig ingegraven met Mr. Garrison als president van Amerika / Donald Trump. De nieuwe weg die is ingeslagen voelt nog een beetje onwennig.

South Park was ooit een serie over vier jongens die in een krankzinnige wereld leefden – een uitvergrote versie van Amerika en zo een perfecte spiegel voor de Amerikaanse samenleving. En omdat politiek óók deel uitmaakt van die samenleving, belandde de opkomst van Trump ook in de serie. Destijds (seizoen 19) dachten makers Trey Parker and Matt Stone dat Trump wel zou overwaaien. Mr. Garrison speelde even voor Trump, hij ging (ontslagen als leraar) op verkiezingstournee en sprak dezelfde taal als de huidige president. Het idee erachter: een aflevering over Mr. Garrison met politieke ambities is niet zo snel verouderd als een aflevering over een politieke eendagsvlieg die we over een tijdje weer vergeten zijn.

Zo ging het vorige seizoen een beetje de mist in. Garrison-als-Trump zou aan het einde van dat seizoen gewoon weer Garrison-de-leraar zijn die op South Park Elementary een conflict zou oplossen – dat was het plan van Parker en Stone. Maar Trump werd president en blééf. De makers waren zo hun geliefde personage Mr. Garrison kwijt aan Trump; South Park werd een soort Trump/Garrison-show. Dat moest anders. South Park was toch die serie over vier jongens?

Nou ja, er zit inderdaad géén Trump in White People Renovating Houses, de start van seizoen 21. Wel grappen over Alexa (de ‘persoonlijk assistent’ van Amazon, die pratende internetzuil die je de tijd doorgeeft als je erom vraagt, of boodschappenlijstjes maakt), waar Eric Cartman romantische gevoelens voor begint te koesteren (ten koste van zijn verkering Heidi, nou ja, dat was toch al niet veel meer). En grappen over arbeiders die protesteren tegen de Amazons (en Apples, Microsofts, Googles) van deze wereld – ‘they took our jobs!’ Randy en Sharon presenteren intussen het wonderlijke White People Renovating Houses – een tv-klusprogramma waarin steevast de muur tussen de keuken en de woonkamer wordt gesloopt. De tv-opnames worden nogal verstoord door het arbeidersprotest op de achtergrond, en dus begint Randy een tirade tegen Darryl, die het protest leidt. Het voelt allemaal nog onwennig (er valt ook weinig te lachen), de makers zoeken duidelijk naar een nieuwe vorm, zónder Trump.

Uiteindelijk verzint Randy (SPOILER) nieuw werk voor de arbeiders: ze worden zélf Amazon Alexa’s. Ze zullen overal in huiskamers plaatsnemen en de tijd doorgeven, boodschappenlijstjes maken of muziek spelen. Behalve Darryl; hij kan maar niet aan nieuwe tijden wennen. Randy overtuigt Darryl met een mooie verwijzing naar Trumps loze beloften aan de Amerikaanse kolenmijnwerkers. ‘Een baan in de kolenmijnen of als vrachtwagenchauffeur is niet echt toekomstbestendig.’

Werd het toch nog politiek.

