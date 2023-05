Soundtrack: Snowfall • Muziek • 25-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De serie Snowfall richt zich op de opkomst van crack in het Los Angeles van de jaren 80. Vooral de zwarte muziek uit die periode is vertegenwoordigd op de soundtrack.

Regisseur John Singleton brak in de jaren 90 door met de klassieker Boyz n the Hood. De Amerikaan geeft nu weer een heftig beeld van Amerikaanse ghetto's. Van de serie is inmiddels al een tweede seizoen besteld.

De soundtrack van Snowfall plaatst je middenin de jaren 80. We horen de eerste generatie rappers, met artiesten als Run-D.M.C. ('It's tricky'), LL Cool J ('Rock the bells'), maar ook een hoop soultracks. Zo komen Bill Withers ('Lovely day'), Solomon Burke ('None of us are free') en Marvin Gaye ('Sexual healing') ook voorbij.

Daarnaast is er ook nog veel pop, van acts als Michael Jackson, Eurythmics en Prince te horen. Snowfall geeft een goede verzameling aan jaren 80-hits, met de nadruk op soul en hiphop.

Beluister de soundtrack hieronder.