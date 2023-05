Soundtrack: Riverdale • Muziek • 09-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tussen het oplossen van de moord op Jason Blossom door, zijn de hoofdpersonages van Riverdale vaak met muziek bezig. Dat is te horen op de soundtrack, die voor een groot deel door de cast zelf is ingespeeld.

Riverdale is de recentste verfilming van de Archie Comics, de Amerikaanse stripboekenreeks die al sinds 1939 bestaat. Na de moord op Jason Blossom gaan hoofdpersonages Archie, Betty, Veronica en Jughead niet alleen op zoek naar de dader, maar zijn ze ook bezig met hun high school -beslommeringen.

En voor Archie bestaan die voor een groot deel uit muziek. Hij wil een studiebeurs krijgen als muzikant, en daarvoor hoopt hij samen te werken met Josie and the Pussycats, de plaatselijke schoolband. Muziek heeft dus een belangrijke rol in de serie, en de keren dat Archie zingt en gitaar speelt, hoor je daadwerkelijk zijn acteur, KJ Apa. Ook de nummers van de Pussycats zijn daadwerkelijk door castleden ingespeeld.

'Ik speel veel gitaar, ik had een beurs tijdens mijn schooltijd,' vertelt de Nieuw-Zeelandse Apa in gesprek met Comic Book. 'Dus het is erg leuk om tijdens de serie met die muzikale dingen bezig te zijn. We gaan eens in de paar weken de studio in om nummers op te nemen en dat is fantastisch – daar heb ik vroeger nooit de kans voor gehad.'

Beluister de soundtrack van Riverdale hieronder.