Sophia Bush verlaat Chicago P.D. • 29-05-2017

Na het vierde seizoen neemt Chicago P.D. afscheid van Sophia Bush, die als detective Erin Lindsay de vrouwelijke hoofdrol speelt.

Bush zou zelf besloten hebben om met de serie te stoppen. Eerder flirtte haar personage daarom al met een mogelijke overstap naar de FBI. Volgens Deadline bestaat wel de kans dat de actrice in het vijfde seizoen nog even terugkeert om haar verhaallijn helemaal af te sluiten. Zender NBC zou momenteel overwegen om straks een andere actrice toe te voegen in een prominente rol. Chicago P.D. is onderdeel van een groter tv-universum, bestaande uit Law & Order: SVU, Chicago Fire, Chicago Med en het onlangs gestopte Chicago Justice. Bush had een vaste rol in Chicago P.D., maar was tevens te zien in verschillende cross-over afleveringen die de serie had met Law & Order: SVU, Chicago Fire en Chicago Med.

Chicago P.D. wordt bij ons in Nederland uitgezonden op Fox. Eerder dit jaar besloot ook showrunner Matt Olmstead – die show bedacht met Dick Wolf – de serie te verlaten.