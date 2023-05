Sin City krijgt reboot op televisie

Na twee films wordt er gewerkt aan een tv-serie gebaseerd op de door Frank Miller bedachte graphic novel Sin City.

De nieuwe adaptatie zal in goede banen geleid worden door Glen Mazzara. Mazzara schreef onder meer voor The Shield en was ook nog een jaartje de showrunner van The Walking Dead , nadat zender AMC besloot Frank Darabont te ontslaan. Len Wiseman (Underworld, Sleepy Hollow Lucifer ) is aangesteld om de pilot te regisseren. De serie moet compleet nieuwe personages en tijdlijnen introduceren in de wereld van Sin City. Dat we de uit de bioscoopfilms van Robert Rodriguez bekende personages (zoals de door Mickey Rourke gespeelde Marv) terug gaan zien lijkt daardoor onwaarschijnlijk. Frank Miller zelf treedt in ieder geval aan als producent, om de kwaliteit van zijn bronmateriaal te waarborgen.