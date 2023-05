Showtime bestelt pilot van Ben Affleck • Nieuws • 29-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Matt Damon en Ben Affleck produceren een nieuwe misdaadserie die zich afspeelt in – je raadt het al – Boston.

Het project heet City on a Hill en zender Showtime heeft inmiddels groen licht gegeven voor een proefaflevering. Scenarist Chuck MacLean (Boston Strangler) baseerde het script op een idee van Affleck, die de pilot eerst zelf zou gaan regisseren, maar dat nu overlaat aan Gavin O’Connor. Affleck en O’Connor werkten eerder samen aan de film The Accountant. Het verhaal speelt zich af in het Boston van de jaren 90, een tijd waarin het hoge aantal geweldsdelicten wonder boven wonder werd teruggedrongen. De serie volgt het onwaarschijnlijke partnerschap tussen een openbare aanklager en een corrupte FBI-agent die een bende overvallers (denk aan de ‘crew’ uit de film The Town) proberen op te rollen.

Gavin O'Connor regisseerde eerder de pilot voor The Americans . Ben Affleck verliet onlangs de cast van Triple Frontier , maar is later dit jaar te zien in de bioscoopfilm Justice League.