Sense8 krijgt toch nog een film als afsluiting

Een derde seizoen van Sense8 gaat niet meer gemaakt worden, maar Netflix komt de fans nu alsnog tegemoet met een speelfilm.

Begin deze maand maakte Netflix bekend dat er na twee seizoenen gestopt ging worden met de serie. De kijkcijfers waren te laag om de hoge kosten van de productie nog langer te rechtvaardigen. De trouwe fans lieten het er niet bij zitten en door middel van hashtags en petities werd gepoogd om de serie weer terug te brengen. Netflix reageerde op alle smeekbedes, maar gaf aan dat een derde seizoen helaas echt geen optie was. Producent Lana Wachowski laat nu via de twitteraccount van Sense8 echter weten dat Netflix toch nog groen licht heeft gegeven aan een twee uur durende Sense8-film, waarmee de serie helemaal afgesloten zal worden. De special moet ergens in 2018 op Netflix debuteren.