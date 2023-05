Rumer Willis krijgt vaste rol in Empire S04 • Nieuws • 26-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na een eerder gastrolletje voegt Rumer Willis zich bij de vaste cast voor het vierde seizoen van Empire.

Vorig seizoen was de oudste dochter van Bruce Willis en Demi Moore in vier afleveringen te zien als de getalenteerde, maar explosieve singer-songwriter Tory Ash. Haar controversiële gedrag zal straks ook van invloed zijn in het vierde seizoen. Willis speelde al gastrollen in series als Pretty Little Liars, Hawaii Five-0 en 90210, maar Empire wordt haar eerste vaste rol op televisie. Als actrice was ze eerder te zien in een aantal films van haar ouders, zoals Striptease en Hostage. Naast het acteren timmert Willis ook aan de weg als zangeres en als danseres was ze ooit de winnaar van het programma Dancing with The Stars op ABC. De actrice / zangeres / danseres zal zich ongetwijfeld thuis voelen op de site van Empire, want ook haar eigen moeder Demi Moore heeft momenteel een gastrol.

De vierde reeks van de muzikale dramaserie met Terrence Howard en Taraji P. Henson gaat woensdag van start in Amerika. In Nederland begint de nieuwe reeks op 3 oktober bij Fox.