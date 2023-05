Robots zijn de baas in Westworld S02-teaser

HBO bracht dit jaar Westworld naar Comic-Con, waar een eerste teaser voor seizoen twee debuteerde.

De opnamen van het tweede seizoen zijn pas een week op weg, maar toch liet showrunner Jonathan Nolan op Comic-Con al een aantal korte shots zien. Westworld is gebaseerd op de gelijknamige film van Michael Crichton (Jurassic Park) en speelt zich af in een gigantisch park, waar mensen zich in het oude westen kunnen wanen. Aan het einde van het eerste seizoen kwamen de mechanische bewoners echter in opstand tegen de bezoekers. Nolan wilde op Comic-Con nog weinig prijsgeven over het tweede seizoen van de onlangs voor 22 Emmy’s genomineerde serie. Wel weten we dat onze eigen Katja Herbers (Manhattan, The Leftovers ) straks wordt geïntroduceerd als Grace, een veelvuldige bezoeker van het park.