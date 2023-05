Ringworld, Snow Crash en Lazarus naar Amazon

Amazon kondigde drie nieuwe scifi-series aan, waaronder een verfilming van Ringworld.

Ringworld is het waarschijnlijk bekendste boek van Larry Niven. Het verhaal draait om een expeditie naar een gigantische ring buiten de voor ons bekende kosmos. In 2013 trachtte de zender Syfy het boek al eens te verfilmen, maar die adaptatie kwam niet van de grond. Syfy werkte destijds toevallig ook aan The Man in the High Castle , dat later in handen van Amazon uit zou groeien tot een succesvolle tv-serie. Niven schreef eerder afleveringen van series als Star Trek: The Animated Series en The Outer Limits. Snow Crash is een adaptatie van het gelijknamige boek van Neal Stephenson en draait om een virtuele wereld waar een pizzabezorger door het leven gaat als een groot krijger. Lazarus wordt gebaseerd op comics van Greg Rucka ( Jessica Jones ) en speelt zich af in een feodale toekomstwereld, waarin 16 rivaliserende families met elkaar vechten om de macht.