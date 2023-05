Peaky Blinders voegt Adrien Brody toe aan cast

Oscarwinnaar Adrien Brody is gecast in het vierde seizoen van het Britse gangsterdrama Peaky Blinders. De opnamen zijn deze week begonnen in Liverpool.

Brody viel in de prijzen voor zijn rol in The Pianist (2002) van Roman Polanski. Verder was hij te zien in verschillende films van regisseur Wes Anderson, met wie hij onlangs ook een reclamespot schoot . Wie hij gaat spelen in de vierde reeks van de gangsterserie is nog geheim. Wel verklapte showrunner Steven Knight dat hij het bewuste personage schreef met Brody in het achterhoofd. Peaky Blinders speelt zich af kort na de Eerste Wereldoorlog en draait om de beruchte Peaky Blinders-bende, die wordt geleid door Tommy Shelby (Cillian Murphy uit 28 Days Later). Sam Neill (Jurassic Park) is te zien als de politie-inspecteur die Shelby's opmars tegen probeert te houden. In het vierde seizoen ziet de bendeleider zich genoodzaakt om op de vlucht te slaan, nadat een mysterieuze brief hem duidelijk heeft gemaakt dat zijn vijanden hem omsingeld hebben.