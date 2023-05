Outlander: nieuwe trailer voor derde seizoen • Netflix , Nieuws • 20-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Geliefden Claire en Jamie worden weer gescheiden door zeeën van tijd in het derde seizoen van Outlander.

De dramaserie is gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van Diana Gabaldon. Ronald D. Moore (Star Trek) is verantwoordelijk voor de tv-bewerking. Gabaldon schreef in totaal acht boeken, dus de serie kan nog even mee. Outlander draait om verpleegster Claire (Caitriona Balfe), die vanuit 1945 getransporteerd wordt naar het Schotland van 1743, waar ze een romance beleeft met de Schotse strijder Jamie Fraser (Sam Heughan). In de derde reeks reist een zwangere Claire terug naar haar eigen leven in het jaar 1948. En daar heeft haar plotselinge terugkeer verstrekkende gevolgen voor haar huwelijk. Ook Jamie heeft volop problemen in zijn eigen tijdlijn en houdt stiekem nog altijd hoop op een reünie met Claire.

Outlander wordt in Amerika uitgezonden door Starz. Bij ons Nederland is de serie te zien op Netflix, waar het derde seizoen op 1 september 2018 toegevoegd zal worden.