Nieuwe trailers voor reboot van Dynasty

De makers van Gossip Girl komen met een nieuwe reboot van de beroemde soap Dynasty.

De serie zal in Amerika te zien zijn op The CW, maar de zender heeft een deal gesloten met Netflix, waardoor de streamingdienst in de rest van de wereld de afleveringen telkens een dag na uitzending aan het digitale aanbod toe mag voegen. De reboot draait wederom om de rijke, maar disfunctionele familie Carrington en ook de insteek lijkt sterk op die van de oude serie. Crystal Flores (Nathalie Kelley, momenteel te zien in het achtste seizoen van The Vampire Diaries ) trouwt met de veel oudere Blake Carrington (Grant Show, bekend van zijn rol in de soap Melrose Place), iets waar de kinderen van de steenrijke tycoon zo hun twijfels over hebben. Vooral zijn net gearriveerde dochter Fallon (Elizabeth Gillies uit Sex & Drugs & Rock & Roll ) vertrouwt haar nieuwe schoonmoeder voor geen meter.