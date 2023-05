Nieuwe Comic-Con promo voor The 100

Het vijfde seizoen van The 100 is nog een eind weg, maar toch onthulden de makers al het één en ander op Comic-Con.

Zo werd er bevestigd dat het schip dat te zien was in de finale van seizoen vier afkomstig is van onze aarde en gevangenen (in hyperslaap) van voor de eerste apocalypse herbergt. En dat betekent dat de nu zes jaar oudere Clarke (Eliza Taylor) direct op haar hoede moet zijn om haar nieuwe surrogaatdochter Madi (Imogen Tear) te beschermen. Het vijfde seizoen van The 100 heeft momenteel nog geen officiële premièredatum. Om dat enigszins goed te maken, debuteerde men wel alvast een hele fraaie terugblik, waarin Clarke en Madi de gebeurtenissen tot nu toe op een rijtje zetten. The 100 is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kass Morgan. Leslie Morgenstein (Gossip Girl, Pretty Little Liars en The Vampire Diaries) is één van de producenten.