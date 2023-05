Nieuwe blik op tweede seizoen Riverdale

De nieuwe trailer voor Riverdale onthult alvast wat van de gebeurtenissen na de cliffhanger uit de seizoensfinale.

Het tienerdrama werd vorig jaar op televisie geïntroduceerd als ‘Dawson’s Creek ontmoet Twin Peaks ’ en na prima recensies kwam de serie via Netflix ook naar Nederland. Riverdale is losjes gebaseerd op de strips van Archie Comics. In de nieuwe reeks zal Vanessa Morgan de cast komen versterken als Toni Topaz, een openlijk biseksueel personage afkomstig uit het bronmateriaal. Het eerste seizoen liet verschillende vragen onbeantwoord, maar de grootse cliffhanger had te maken met het neerschieten van één van de hoofdpersonages. Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa liet op Comic-Con weten dat de dader al in de eerste aflevering van het tweede seizoen (dat bestaat uit 22 afleveringen ) onthuld wordt.