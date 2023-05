Netflix wil Kristen Bell en Kelsey Grammer samen in film

Als het aan Netflix ligt spelen Kelsey Grammer (Cheers) en Kristen Bell (Veronica Mars) binnenkort vader en dochter.

De streamingdienst zou met beide acteurs in gesprek zijn om de hoofdrollen te spelen in de Netflix-film Like Father. De komedie wordt het regiedebuut van scenarist en actrice Lauren Miller (For A Good Time, Call). Het verhaal draait om een vrouw (Bell, momenteel te zien in de sitcom The Good Place ) die altijd aan het werk is en aan het altaar wordt verlaten door de bruidegom. Ze besluit echter om in haar eentje op huwelijksreis te gaan. Op het cruiseschip wordt ze daarna herenigd met haar vader (Grammer, binnenkort te zien in The Last Tycoon ), die ooit zijn vrouw en vijfjarige dochter in de steek liet om carrière te maken.