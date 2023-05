Netflix voorziet 80 eigen speelfilms voor 2018

Netflix maakte bekend dat het volgend jaar maar liefst 80 eigen films wil gaan uitbrengen.

Als die doelstelling wordt gehaald, dan zou dat betekenen dat er straks in 2018 (gemiddeld genomen) om de 4,5 dag een originele film aan het aanbod wordt toegevoegd. Volgens Ted Sarandos (de content-baas van Netflix) gaat het dan om zowel aangekochte films die het goed doen op festivals (denk aan de Sundance-hit Mudbound ), als om meer ‘high profile’ projecten als Bright en The Irishman . Voor de fantasyfilm Bright van Training Day-schrijver David Ayer werd door Netflix 90 miljoen dollar uitgetrokken. Het budget van The Irishman (overigens ingepland voor begin 2019) van Martin Scorsese zou zelfs nog hoger oplopen. Sarandos haalde ook de goede kritieken op The Meyerowitz Stories (93 procent op Rotten Tomatoes, lees ook onze recensie ) aan als katalysator voor een grotere push op het gebied van speelfilms die exclusief naar Netflix komen.