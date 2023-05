Netflix maakt een einde aan The Get Down

The Get Down krijgt geen tweede seizoen. Netflix heeft besloten om te stoppen met de muzikale dramaserie.

Hoewel The Crown momenteel de duurste serie is die Netflix produceert, werd er voor het eerste seizoen van The Get Down, dat zich afspeelt in het New York van de jaren zeventig, zo’n 120 miljoen dollar uitgetrokken. De serie kende een vrij moeizame (pre)productie en veel wisselingen van schrijvers. De vertraagde productie had zelfs als gevolg dat Netflix het eerste seizoen in twee delen uit moest brengen. The Get Down was het eerste tv-uitstapje van Baz Luhrmann, bekend van Romeo + Juliet en Moulin Rouge!. Lurhmann had plannen voor een tweede seizoen, maar kon door filmverplichtingen ( lees hier zijn eigen uitleg ) niet beloven dat hij weer net zoveel tijd zou kunnen steken in een tweede reeks. En zonder de exclusieve beschikbaarheid van Luhrmann, wil Netflix de serie niet verlengen.