Netflix koopt uitgeverij van Mark Millar

Netflix neemt voor het eerst een ander bedrijf over. Het gaat om het Schotse Millarworld.

Millarworld is een uitgever van stripboeken en werd 15 jaar geleden opgericht door Mark Millar. Via het bedrijf worden onder meer door hem bedachte comics als Kick-Ass, Wanted en Kingsman (allemaal al eens bewerkt tot speelfilm) verspreid. Het bedrag dat Netflix voor Millarworld heeft betaald is niet bekend gemaakt, maar de schaal van de overname zou vergelijkbaar zijn met de aankoop van DC Comics door Warner Brothers (in 1968) en de aankoop van Marvel door Disney (in 2009). Millar zal samen met zijn team het portfolio van Millarworld voor Netflix aan blijven vullen met nieuwe stripverhalen en nieuwe personages. De adaptaties van de boeken (het gaat om films, series en kinderprogramma's) komen vervolgens wereldwijd exclusief naar de streamingdienst.