Netflix kondigt eerste Turkse productie aan

Ook vanuit Turkije krijgen we straks een Netflix Original. De VOD-dienst produceert een eerste Turks gesproken serie.

Het eerste seizoen van het nog titelloze project zal bestaan uit tien afleveringen. Het moet een met actie gevuld drama worden, geïnspireerd door de geschiedenis en de legenden van het Ottomaanse rijk. Volgens het persbericht van Netflix, focust de serie zich op een Turkse jongen, die ontdekt dat hij speciale krachten bezit. Wanneer Istanboel vervolgens bedreigt wordt door een duistere macht, ziet hij zich genoodzaakt om samen met een aantal andere buitenstaanders zijn land en uiteindelijk de wereld te redden. De serie wordt geproduceerd door het in Istanboel gevestigde bedrijf O3 Medya. In Turkije zijn op Netflix al verschillende aangekochte series van Turkse makelij te bekijken, zoals Magnificent Century, Ezel en Lovebird. De eerste Turkse productie van Netflix zelf verschijnt in 2018.

Voor een Nederlandse Netflix Original bestaan op dit moment nog geen concrete plannen. Wel krijgen onze oosterburen binnenkort met Dark hun allereerste eigen Netflix-serie.