Netflix kondigt eerste serie uit Polen aan

Netflix is bezig met een Poolse thrillerserie die zich af zal spelen tijdens de Koude Oorlog.

Voor de eerste Netflix Original uit Polen wist de streamingdienst Agnieszka Holland en Kasia Adamik te strikken. Het duo werkte onlangs aan Spoor, dat dit jaar de Poolse inzending is om mee te dingen naar de Oscar voor de beste buitenlandse film. Holland heeft al wat ervaring met Netflix, want ze regisseerde eerder een aantal afleveringen van House of Cards . Verder regisseerde ze ook een aantal afleveringen van The Wire en Treme. Haar nog titelloze serie van Netflix speelt zich (net als Amazons The Man in the High Castle ) af in een alternatieve toekomst, waarin de muur nooit is gevallen en de Koude Oorlog nog steeds woedt. Na een periode van rust smeedt het regime plannen die effect zullen hebben op heel Polen, iets waar een rechtenstudent en een agent lucht van krijgen.