Netflix bestelt tekenfilm van Simpsons-bedenker

Matt Groening (The Simpsons, Futurama) brengt zijn nieuwe project Disenchantment naar Netflix.

De streamingdienst bestelt twee seizoenen van de animatieserie. Elk seizoen bestaat uit tien afleveringen. Groening heeft acteurs Abbi Jacobson ( Broad City ), Nat Faxon ( Friends from College ) en Eric Andre ( The Eric Andre Show ) aangesteld om de stemmen van de hoofdpersonages in te spreken. De show speelt zich af in het afgetakelde Dreamland, een middeleeuwse wereld vol trollen, dwergen en andere mythische wezens. We volgen de avonturen van de jonge prinses Bean (Jacobson), haar behulpzame elf Elfo (Faxon) en haar persoonlijke plaaggeest Luci (Andre). Ook verschillende stemacteurs uit Futurama (John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman) maken deel uit van de voicecast, aangevuld met onder anderen Noel Fielding (Never Mind the Buzzcocks).