Nederlander in Hollywood: een interview met componist Vidjay Beerepoot • 30-07-2017

Muziek componeren voor films, televisieseries en reclames: Vidjay Beerepoot doet het allemaal. Wij spreken hem als hij op het punt staat om door te breken in Hollywood.

Een gemiddelde werkdag van filmmuziekcomponist Vidjay Beerepoot begint met lachen. Comedyfilmpjes kijken, van Fawlty Towers en Monty Python. ‘Het helpt om te lachen. Het klinkt heel gek, maar als je dan begint te werken zit je in een heel andere modus dan als je koud aan creatieve dingen begint.’ Natuurlijk luistert hij ook heel veel naar muziek die hij mooi vindt. En dan gaat hij aan de slag. ‘Het begin is altijd heel moeilijk maar als je erin zit, dan gaat het wel.’

Op dit moment werkt Vidjay aan de muziek van de aankomende animatiefilm The Little Vampire 3D. Lastig, omdat hij moet werken met inspiratieloze beelden; de poppetjes bewegen nog niet goed, de kleuren zijn grijs. Op het moment dat de muziek klaar moet zijn, zijn die beelden namelijk nog niet af. Aan hem de uitdaging om te zorgen dat de muziek toch precies de juiste emoties raakt en het verhaal goed vertelt. ‘Als ik begin, bedenk ik eerst alle thema’s. Ik probeer het verhaal heel goed te begrijpen en dan schrijf ik op wat de personages zijn en of die thema’s nodig hebben.’ Zelf speelt Vidjay de piano, waar hij meer dan een maand achter kan zitten terwijl hij bezig is met het bedenken van melodieën. ‘Als die zijn goedgekeurd ga ik verder met het verhaal. Het maken van die melodieën is het meeste en moeilijkste werk.’ Wanneer hij diep in een project zit, wordt hij nog weleens wakker met een deuntje in zijn hoofd. ‘Mijn hele telefoon staat vol met half slaperige opnames van mezelf, half-neuriënd en zingend. Ik heb ook weleens gehad dat ik dan naar de computer ren en het ga doen, maar dan weet ik dat ik dan ook niet meer slaap. Als ik ergens in het openbaar ben, schrijf ik de noten op.’

Een helemaal autonome componist voelt hij zich nog niet, omdat er een structuur en onderwerp is waar hij zich aan moet houden. Tijdens het proces voelt hij zich echter wel vrij om hele muziekstukken te schrijven, zolang dat het verhaal dient. ‘Als ik thema’s maak voor een serie of film, maak ik eigenlijk een suite van twintig minuten.’ Bij elk project waar hij aan begint, maakt Vidjay een playlist met inspiratie op Spotify of YouTube. ‘Bijvoorbeeld voor The Little Vampire 3 zoek ik heel veel referenties. In dit geval is dat van Harry Potter tot The Nightmare before Christmas en alles wat daar tussenin zit. Heel veel animatiefilms maar ook veel klassieke muziek.’ Wat is eigenlijk zijn eigen favoriete filmmuziek? ‘Ik vind Spirited Away heel mooi, van Studio Ghibli. Dat is een van mijn favorieten. Ik luister liever twintig keer achter elkaar naar één nummer dan naar veel verschillende dingen. Ik heb altijd het idee dat ik iets helemaal moet begrijpen. Op een gegeven moment begin je nummers te snappen en waarderen en dan denk je “oja, nu weet ik waarom ik dit nummer zo leuk vind”.’

Natuurlijk, hij mist familie, vrienden, en broodjes kroket, maar na zeven jaar hard aan de weg timmeren in Hollywood staat Vidjay op het punt door te breken. ‘Een half jaar geleden kwam een agent van Kraft-Engel Management (toonaangevend agentschap van muziekprofessionals in LA, red.) naar me toe en zei: we hebben overlegd en we willen je gaan helpen met je carrière. Via hen krijg ik nu de grote pitches, grote series en projecten. Over zulk werk hoor je alleen via interne kanalen. Als een van die projecten doorgaat, ben ik binnen. Dus ik heb het gevoel dat ik er heel dichtbij zit.’

Vidjay kwam naar LA als student zonder rijke ouders of connecties in de filmwereld, en investeerde al zijn gespaarde en geleende geld in zijn studie Scoring for Motion Pictures and Television aan de University of Southern California. Hij behaalde daar diverse prijzen, waaronder het Outstanding Graduate Certificate. ‘Je moet het heel graag willen. Ik heb gewoon gezorgd dat het op de een of andere manier gelukt is.’ Er zijn ook momenten dat hij even sterren in zijn ogen krijgt. ‘Ik weet me nog te herinneren dat onze faculteit naast de filmfaculteit zat, en die had een scoring stage, een studio waar muziek wordt opgenomen. Die heette altijd de Steven Spielberg Stage, en op een gegeven moment besloten ze dat te veranderen naar de John Williams Stage. Ter ere daarvan waren John Williams, Steven Spielberg en George Lucas er. Het was eigenlijk een besloten ceremonie, maar een van onze docenten heeft ons stiekem binnengelaten. Dan sta je daar dus, in een kleine ruimte met die drie mensen die op een paar meter afstand staan te praten over Star Wars en Jurassic Park. Dat zijn de dingen waarmee ik vroeger ben opgegroeid en dat is het meest indrukwekkend.’

Het Hollywoodavontuur van Vidjay begon met een vakantie; hij besloot een paar maanden in LA te verblijven en de stad te verkennen. ‘Toen kwam ik terug in Nederland en opeens was er heel weinig werk vanwege de crisis. Ik dacht: wat nou als ik wel naar Amerika zou gaan, hoe zou ik dat dan gaan doen?’ Hij besloot een opleiding van één jaar te volgen in LA, met het plan om daarna weer huiswaarts te keren. Tót de aanbiedingen binnen kwamen. ‘Ik kon mijn werk uit Europa ook hier doen, en het is hier lekker weer, dus ik dacht: waarom zou ik eigenlijk naar Nederland teruggaan? Ik krijg nu meer en beter werk uit Nederland omdat ik hier zit – en omdat ik veel in Europa doe, krijg ik hier weer meer werk. Het is heel gek hoe dat werkt.’

Tijdens zijn studie in LA kreeg Vidjay les van de beste mensen in de filmmuziekindustrie, waaronder Randy Newman, Thomas Newman, John Williams en Hans Zimmer. Met deze laatste componist werkte hij later samen. ‘Junkie XL en ik zijn vrienden geworden hier in LA en hij heeft op een gegeven moment gevraagd of ik hem kon helpen met een project.’ Tom Holkenborg, oftewel Junkie XL, verhuisde naar de studio’s van Hans Zimmer waar ook Vidjay aan de slag kon. ‘Hans stak dan af en toe zijn hoofd naar binnen in onze ruimte om te vragen hoe het ging.’

Ondanks dat LA niet noodzakelijkerwijs zijn droomstad is, voelt het leven daar heel vrij. ‘De meeste mensen in Nederland hebben een dagroutine. In Los Angeles werken mensen de hele tijd, de hele dag. Het is misschien niet helemaal gezond, maar het is toch anders dan wanneer je in een cultuur of omgeving zit waar van negen tot vijf wordt gewerkt.’ In LA hoeft Vidjay zich geen zorgen te maken over bellen na kantooruren of dat iemand later op de avond nog wakker is. ‘Het is niet gek om aan te nemen dat dat kan. Bovendien heb ik een team van mensen over de hele wereld die me helpen. Als ik lig te slapen, wordt er in een andere tijdzone gewoon doorgewerkt. Dat is fijn.’

Toch zijn er ook zware momenten geweest. ‘Er zijn genoeg dagen waarop ik me afvraag waarom ik hier zit. Toen ik besloten had om hier te blijven besloot ik ervoor te gaan en mezelf tien jaar te geven. Ik ben hier nu ongeveer zeven jaar en ik ben er al bijna.’ Met ‘er zijn’ bedoelt hij het niveau van de grote studio’s bereiken. En sinds hij een agent bij Kraft-Engel heeft, is dat plotseling binnen handbereik gekomen. ‘Het is sowieso heel goed dat al die studiobazen mijn muziek nu horen. Er zijn natuurlijk een miljoen redenen waarom iemand uitgekozen wordt voor een project en dat is vaak politiek, maar in ieder geval worden mijn muziek en mijn naam daar al gehoord. Het kan ook best dat het nog een jaar duurt maar op een gegeven moment moet dat toch gaan lukken.’

Vidjay Beerepoot verzorgde de muziek voor onder meer de televisieserie Brussel en films als De Poel, Bosco’s Guitar, Madagascar 3 en The Little Vampire 3D. Zijn werk is onder meer te beluisteren via: http://www.vidjaybeerepoot.com.