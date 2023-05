NBC bestelt tweede seizoen van Taken • Nieuws • 10-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De door Luc Besson geproduceerde tv-prequel op zijn Taken-films gaat langer door. Zender NBC bestelt een tweede seizoen.

Waar de eerste reeks bestond uit 10 afleveringen, wordt dat aantal voor het tweede seizoen opgeschroefd naar 16 stuks. Wel moet er een nieuwe showrunner gezocht worden, want bedenker Alex Cary (Homeland, Lie to Me) heeft – volgens Deadline overigens wel gewoon in goed overleg met de zender – besloten die post te verlaten. In de tv-incarnatie van Taken wordt Bryan Mills niet gespeeld door Liam Neeson, maar door Vikings-acteur Clive Standen. Mills is hier een ex-militair, die na de dood van zijn zus wordt gerekruteerd door de CIA. Hij komt te werken voor Christina Hart, gespeeld door Jennifer Beals uit Flashdance en The L Word, en onder haar leiding vergaart hij zijn ‘particular set of skills’.

Het eerste seizoen van Taken was bij ons te zien op Spike. Lees hier de recensie van de eerste aflevering . Besson produceerde eerder ook een tv-variant van The Transporter.