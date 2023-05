Nathan Fillion te zien in Modern Family S8 • Nieuws • 06-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nathan Fillion brak ooit op tv door met Two Guys and a Girl en krijgt dit jaar een gastrol in een andere sitcom op ABC. De acteur uit het net gestopte Castle zal te zien zijn in meerdere afleveringen van het achtste seizoen van Modern Family.

De Firefly -acteur geeft gestalte aan een lokale weerman, heel toepasselijk genaamd Rainor Shine, die in contact komt met de Dunphy’s. Bedenker en producent Steve Levitan maakte Fillions casting onlangs bekend tijdens een panel van de Television Critics Association, waarbij showrunners van verschillende sitcoms van ABC aanwezig waren. Levitan verklapte verder dat ook Martin Short in het achtste seizoen – dat op 21 september van start gaat – te zien is. De eerste vijf seizoenen van Modern Family zijn momenteel te streamen op Netflix.

Nathan Fillion werkt op dit moment aan Con Man , een webserie van zijn oude Firefly -collega Alan Tudyk. Zijn eigen show op ABC kwam onlangs op een wat vreemde manier ten einde. Castle werd namelijk oorspronkelijk opgepikt voor een negende seizoen, terwijl toen al wel duidelijk was dat leading lady Stana Katic niet terug zou keren. De kritiek van de fans werd vervolgens zo hevig, dat ABC de serie alsnog besloot stop te zetten. Toch zal Fillion nu met een gastoptreden in Modern Family dus weer even terugkeren naar de zender.