Natalie Portman gecast in miniserie op HBO

Oscarwinnares Natalie Portman ( Léon , Black Swan ) komt naar HBO. Ze krijgt de hoofdrol in een nieuwe miniserie van Marta Kauffman, de medebedenker van Friends die momenteel op Netflix succes heeft met Grace and Frankie.

Het mysterieuze We Are All Completely Beside Ourselves volgt de door Portman gespeelde Rosemary Cooke; een studente die op 5-jarige leeftijd te maken kreeg met de ontvoering van haar tweelingzus. Maar die zus blijkt niet te zijn wie ze dacht dat ze was. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Karen Joy Fowler. Naast Kauffman is ook Portman zelf achter de schermen betrokken als producent. Christopher Monger ( Temple Grandin ) doet de adaptatie. Verder zal ook Gideon Raff ( Homeland Tyrant ) de miniserie produceren.

Natalie Portman was vorig jaar nog te zien in Knight of Cups van Terrence Malick. Onlangs maakte ze haar regiedebuut met A Tale of Love and Darkness , dat in Nederland vooralsnog geen releasedatum heeft. Ook haar nieuwe film Jane Got A Gun – een western waarin ze te zien is met oud Star Wars -collega Ewan McGregor – wacht hier nog altijd op een release. Marta Kauffman is momenteel druk bezig met het derde seizoen van Grace and Frankie.