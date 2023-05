Narcos S03 heeft een nieuwe trailer

Het beruchte Cali-kartel laat een spoor van lijken achter in de trailer voor het derde seizoen van Narcos.

Het tweede seizoen van de Netflix-serie eindigde met de dood van Pablo Escobar , maar de makers lieten toen al weten dat Narcos ook zonder hem nog door zou gaan. Ook een vierde seizoen is al aangekondigd, maar eerst is het de beurt aan de derde reeks, waarin de focus nu ligt op de opkomst van het Cali-kartel. Het nieuwe drugsimperium staat onder leiding van Gilberto Rodriguez Orejuela (Damian Alcazar) en zijn broer Miguel Rodriguez Orejuela (Francisco Denis). Pedro Pascal (Oberyn Martell in Game of Thrones ) geeft in het nieuwe seizoen wederom gestalte aan DEA-agent Javier Peña. Zijn collega uit de eerste twee seizoenen Steve Murphy (Boyd Holbrook uit The Wolverine) zal dit keer niet te zien zijn.