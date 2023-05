Mr. Mercedes krijgt een tweede seizoen

Brendan Gleeson keert terug als Bill Hodges in een tweede seizoen van Mr. Mercedes.

Achter de schermen blijven showrunner David E. Kelley en regisseur Jack Bender eveneens betrokken bij de nieuwe afleveringen van de Stephen King-verfilming. Kelley was onlangs scenarist en producent van de miniserie Big Little Lies , die vorige maand acht Emmy’s won. Verder komt ook Dennis Lehane ( The Wire ) terug als scenarist. King zelf treedt weer aan als producent. In het eerste seizoen van Mr. Mercedes besluit de gepensioneerde agent Bill Hodges toch weer in actie te komen na provocaties van een jonge seriemoordenaar (Harry Treadaway). Het originele boek was in 2014 de start van een trilogie. In 2015 kwam King met de opvolger Finders Keepers en in 2016 werd de trilogie afgesloten met End of Watch, dus Kelley heeft nog voldoende materiaal om uit te putten.