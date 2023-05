Melissa McCarthy is Sean Spicer in SNL

Saturday Night Live pakte uit met een imitatie van Sean Spicer. Bekijk Melissa McCarthy als de perschef van de Trump-administratie.

De show opende echter met de terugkeer van Alec Baldwin, volgende week overigens voor een recordbrekende zeventiende keer gastpresentator van Saturday Night Live, als Donald Trump. In die opening zien we onder andere ook Kate McKinnon als Angela Merkel. De meeste aandacht ging echter uit naar Melissa McCarthy ( Gilmore Girls ) als Sean Spicer, die een op zijn zachtst gezegd moeizame relatie heeft met de pers. Ze probeert als Spicer lastige vragen van journalisten gespeeld door onder andere Bobby Moynihan, Cecily Strong en Vanessa Bayer af te weren. Het is trouwens niet de eerste keer dan een vrouw in SNL een man imiteert, zo liet Kate McKinnon eerder zien een heel treffende Justin Bieber in huis te hebben. De aflevering met McCarthy als Spicer werd gepresenteerd door Kristen Stewart (nu te zien in Personal Shopper), die er tijdens haar monoloog per ongeluk een F-woord uitflapte op live televisie.