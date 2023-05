Marvel debuteert eerste teaser voor Runaways

Tijdens de New York Comic Con verscheen de eerste teaser voor Marvel’s Runaways online.

De stripverfilming is afkomstig van Josh Schwartz en Stephanie Savage, de bedenkers van Gossip Girl en de aankomende reboot van Dynasty . Het tweetal is al jarenlang fan van de originele stripreeks van Marvel, die in 2003 van start ging. Het verhaal volgt zes totaal verschillende tieners, die ontdekken dat al hun vaders en moeders deel uitmaken van een duistere organisatie genaamd The Pride. Uiteindelijk moeten ze – ondanks hun botsende persoonlijkheden – samenwerken om hun ouders een halt toe te roepen. De zes tieners worden gespeeld door Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin en Allegra Acosta. Schwartz en Savage treden beiden aan als showrunners en onder anderen Jeph Loebb ( Jessica Jones Luke Cage ) en Jim Chory (Daredevil, Legion ) zijn achter de schermen betrokken als producenten.