Mark Wahlberg beoogd voor Triple Frontier

Netflix probeert Mark Wahlberg en een aantal andere bekende namen te strikken voor Triple Frontier.

De titel van de film verwijst naar het grensgebied tussen Paraguay, Brazilië en Argentinië, waar twee grote rivieren samenkomen en misdadigers de dienst uitmaken. Wahlberg zou Ben Affleck moeten gaan vervangen. Affleck besloot de Netflix-film vorige week te verlaten omdat hij na zijn tijd in de ontwenningskliniek en de opnamen van Justice League nu even meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Netflix wil echter nog steeds in augustus met de opnamen van de film beginnen en is daarom hard op zoek naar nieuwe castelden. Naast Wahlberg zouden ze voor de overige rollen in gesprek zijn met Charlie Hunnam ( Sons of Anarchy ), Garrett Hedlund (Unbroken) en Pedro Pascal ( Game of Thrones Narcos ).