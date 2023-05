Makers Game of Thrones schieten meerdere eindes

Voor de laatste finale van Game of Thrones gaan verschillende eindes worden opgenomen.

Volgens HBO is dat geen overbodige luxe, aangezien een aantal afleveringen van het vorige seizoen ( The Spoils of War en Beyond the Wall ) vroegtijdig door hackers op internet gelekt werden. Door het schieten van meerdere eindes, kan het definitieve slotstuk tot het einde toe geheim worden gehouden. Zelfs hackers weten dan niet of zij wel het juiste materiaal in handen hebben. En ook mensen die straks aanwezig zijn bij de opnamen zelf, blijven op die manier in het duister tasten. Het schieten van meerdere eindes is natuurlijk niet nieuw. Zo mocht bijna iedere acteur in Dallas het personage J.R. een keer neerschieten, iets dat later werd geparodieerd in de Simpsons-aflevering Who Shot Mr. Burns. Ook voor de finales van The Sopranos en Breaking Bad werden destijds meerdere eindes geschoten.