The Looming Tower komt naar Amazon

Amazon zal volgend jaar de Hulu-serie The Looming Tower aan het aanbod toevoegen.

Het drama neemt op de opkomst van Osama Bin Laden en Al-Qaida onder de loep en werpt een controversiële blik op hoe de rivaliteit tussen de CIA en de FBI mogelijk onbedoeld de weg vrijmaakte voor de aanslagen op 11 september 2001. De hoofdrol is voor Jeff Daniels, bekend van The Newsroom en de aankomende serie Godless . Hij geeft gestalte aan John O’Neill, het hoofd van de FBI’s anti-terreureenheid in New York. Tijdens zijn onderzoek naar de dreiging van Al-Qaida stuit hij op veel weerstand van andere overheidsorganen en dan met name de CIA. Tahar Rahim (bekend van het Franse gevangenisdrama Un prophète) is te zien als zijn briljante protegé en Islam-kenner Ali Soufan. De overige bijrollen zijn voor onder anderen Alec Baldwin, Michael Stuhlbarg en Peter Sarsgaard.