John Cho komt cast van The Exorcist versterken • 10-07-2017

John Cho voegt zich bij de cast van The Exorcist en krijgt een vaste rol in de tweede reeks van de horrorserie.

De televisieadaptatie van het boek The Exorcist (in de jaren zeventig al eens door William Friedkin bewerkt tot filmklassieker) kreeg vorig jaar onverwacht goede recensies. In het eerste seizoen hielpen geestelijken Tomas Ortega (Alfonso Herrera) en Marcus Keane (Ben Daniels) een vrouw (Geena Davis) uit Chicago met een duiveluitdrijving, maar in de tweede reeks pakt het tweetal een geheel nieuwe zaak aan, waardoor een groot gedeelte van de cast niet terug zal keren. Dit keer begeven Ortega en Keane zich op een klein eiland nabij de kust van Seattle, waar een kindpsycholoog (Cho) een tehuis voor probleemjongeren heeft opgezet. Een van de kinderen lijkt daadwerkelijk bezeten te zijn door de duivel.

John Cho is vooral bekend van de Harold & Kumar-reeks en de recente Star Trek-films. Op televisie speelde hij in series als Off Centre, FlashForward, Go On en Sleepy Hollow.