Jim Carrey maakt tv-serie met Michel Gondry

Jim Carrey herenigt met regisseur Michel Gondry voor de nieuwe Showtime-serie Kidding.

Het tweetal werkte al ooit eerder samen aan Eternal Sunshine of the Spotless Mind, waar Gondry als coscenarist een Oscar voor won. In Kidding zal Carrey gestalte geven aan Jeff, die als tv-persoonlijkheid een rolmodel is voor alle jonge kinderen in Amerika. Maar als zijn complete familie implodeert, ziet hij zijn hele wereld instorten en dreigt hij langzaamaan zijn verstand te verliezen. De nieuwe komedieserie wordt de eerste vaste televisieklus van Carrey sinds In Living Color, dat begin jaren 90 op tv te zien was. Showtime heeft tien afleveringen besteld, die geregisseerd worden door Gondry. Voor de Franse filmmaker is het zijn eerste tv-serie. Dave Holstein ( Weeds ) schreef het scenario en treedt aan als showrunner. Achter de schermen is Jason Bateman ( Ozark ) één van de producenten.