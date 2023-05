James Remar krijgt rol in derde seizoen Gotham • 26-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dexter-acteur James Remar is onderweg naar Gotham. Hij zal in het huidige seizoen gestalte gaan geven aan Frank Gordon.

Frank Gordon is de oom van de door Ben McKenzie gespeelde Jim Gordon, die zijn familie in de steek liet nadat zijn broer om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Zijn terugkeer in Gotham City gaat gepaard met een schokkend geheim, waardoor Jim Gordon uiteindelijk moet kiezen tussen zijn familie en zijn stad. Remar brak eind jaren zeventig door in de film The Warriors, dat straks ook een tv-reboot krijgt. Op televisie was hij jarenlang te zien als pleegvader Harry Morgan in Dexter. Binnenkort maakt hij tevens zijn opwachting in The Path op Hulu en in Code Black op CBS. Gotham is één van de zeldzame series gebaseerd op de personages van DC Comics, die niet te zien is op The CW. De serie van Bruno Heller (The Mentalist) – waarin agent Jim Gordon voor de opkomst van Batman de wet probeert te handhaven in Gotham City – wordt uitgezonden op Fox.

