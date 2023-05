Hulu gaat verder met The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale is nu al zeker van een vervolg. Het eerste seizoen ging eind vorige maand in première bij Hulu.

Volgens de VOD-dienst werd de eerste aflevering van The Handmaid’s Tale beter bekeken dan alle andere voorgaande premières die Hulu ooit beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast waren ook de critici zeer te spreken over de verfilming van het boek van Margaret Atwood. The Handmaid’s Tale speelt zich af in een wereld waar bijna alle vrouwen onvruchtbaar zijn geworden en geen rechten meer hebben. Elisabeth Moss (Mad Men) speelt de hoofdrol als Offred, die als dienstmaagd komt te werken voor een van de mannelijke machthebbers (Joseph Fiennes). Alexis Bledel ( Gilmore Girls ) en Samira Wiley ( Orange Is the New Black ) spelen twee van haar collega’s. Bruce Miller (The 100, Eureka) was verantwoordelijk voor de adaptatie van het boek.