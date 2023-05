Homeland S07 breidt drie gastrollen uit

Voor het zevende seizoen van Homeland worden drie gastrolspelers gepromoveerd tot vaste castleden.

De eerste acteur die zich straks tot de vaste cast mag rekenen is Maury Sterling. Sterling geeft gestalte aan techneut Max, die regelmatig mensen afluistert en in de gaten houdt voor Carrie. Zijn personage debuteerde destijds al in de eerste aflevering van het eerste seizoen. De tweede acteur die promotie krijgt is Jack Weber. Hij werd in het zesde seizoen geïntroduceerd als een populistische radiopresentator, die op alle mogelijke manieren het presidentschap van Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel) probeert te saboteren. De laatste acteur die zich bij de vaste cast voegt is Linus Roache. Hij was in de finale van het zesde seizoen al even te zien als David Wellington, de nieuwe rechterhand van de president.