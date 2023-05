Heroin(e): trailer voor Netflix-documentaire

Drie vastberaden vrouwen bestrijden de drugsepidemie in hun woonplaats in Heroin(e).

De Netflix-documentaire speelt zich af in het Amerikaanse plaatsje Huntington in West Virginia, waar het sterftecijfer van mensen die overlijden aan een overdosis tien keer hoger is dan het landelijke gemiddelde. Regisseur Elaine McMillion Sheldon volgt drie vrouwen – een missionaris, een rechter en een brandweercommandant – in hun hun strijd tegen de opiatenepidemie. We zien de band die ze opbouwen met de drugsverslaafde slachtoffers, die ze vaak meerdere keren moeten redden. Heroin(e) heeft een speelduur van slechts 39 minuten. Netflix lijkt meer korte documentaires in hun aanbod op gaan nemen, want sinds kort is ook het 26 minuten durende Resurface (over veteranen met PTSD die gaan surfen) te bekijken. Heroin(e) ging eerder deze maand in première op het Telluride Film Festival.